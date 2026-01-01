Chelsea usłyszała odmowę. Pozostał już tylko jeden kandydat!

Chelsea wytypowała dwóch kandydatów w miejsce Enzo Mareski. Jeden z nich już odmówił, więc The Blues skupiają się na sprowadzeniu Liama Roseniora.

fot. PA Images Na zdjęciu: Andoni Iraola

Iraola odmówił Chelsea. Faworyt jest jeden

Chelsea rozpoczęła 2026 rok od prawdziwego trzęsienia ziemi. Enzo Maresca nie będzie kontynuował pracy na Stamford Bridge, gdyż został zwolniony. To następstwo rozczarowujących wyników drużyny w ostatnich tygodniach. Sam szkoleniowiec miał również wiele pretensji dotyczących szeregu działań władz klubu, a do tego poważnie myślał nad przyszłością w Manchesterze City, gdyby tylko Pep Guardiola postanowił zrezygnować.

Teraz The Blues muszą sprowadzić następcę Mareski. Chcą sfinalizować tę operację, tak szybko, jak to tylko możliwe. Media informowały o dwóch najpoważniejszych kandydaturach – Andonim Iraoli oraz Liamie Roseniorze. Ten pierwszy wykonuje znakomitą pracę w Bournemouth, a drugi z powodzeniem prowadzi Strasbourg i jest bezpośrednio związany z właścicielami Chelsea.

Okazuje się, że Iraola nie jest zainteresowany przenosinami do Londynu i odmówił rozmów z gigantem. Jedyną opcją pozostaje więc Rosenior, którego Chelsea zamierza jak najszybciej wykupić. Szefostwo rozgląda się też za następcą 41-latka, który będzie prowadzi Strasbourg.

Iraola was approached but he hasn't entertained.



Only option now is Rosenior, paul and Joe trying to understand if he can be bought by this week, also looking for his replacement there.



Not good time to get manager who can adjust to chelsea demands. #cfc https://t.co/eCBQuoBCq1 — Patty (@pattyalttman) January 1, 2026

Chelsea od początku wykluczała możliwość zatrudnienia nazwiska z najwyższej półki, w tym chociażby Juergena Kloppa czy Zinedine’a Zidane’a. Rosenior przed objęciem Strasbourga odpowiadał za wyniki Hull City.