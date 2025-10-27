Chelsea szuka nowego bramkarza. Podano dwa wielkie nazwiska

Chelsea rozważa sprowadzenie nowego bramkarza latem przyszłego roku. Jak podaje Sacha Tavolieri, Marc-Andre ter Stegen z Barcelony oraz Mike Maignan z Milanu są łączeni z londyńskim gigantem.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Marc-Andre ter Stegen i Mike Maignan w kręgu zainteresowań Chelsea

Chelsea zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli Premier League, a kibiców zaniepokoiła ostatnia porażka z beniaminkiem Sunderlandem (1:2) na Stamford Bridge. Enzo Maresca wciąż ufa Robertowi Sanchezowi, który nie popełnia większych błędów, ale sam menedżer przyznaje, że pozycja bramkarza wymaga wzmocnienia.

Latem klub wypożyczył do RC Strasbourg młodego golkipera Mike’a Pendersa, który rozwija się bardzo obiecująco. Jednak Maresca chce mieć w składzie również doświadczonego bramkarza, który zapewni większą rywalizację w bramce.

Jak informuje dziennikarz Sacha Tavolieri, Chelsea prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych transferów Marc-Andre ter Stegena z Barcelony oraz Mike’a Maignana z Milanu. Niemiecki bramkarz przechodzi trudny okres w swoim klubie, który zmaga się z presją finansową, i londyński klub mógłby rozważyć jego wypożyczenie, jeśli sytuacja w Barcelonie nie ulegnie poprawie.

Z kolei francuski golkiper – jeśli nie przedłuży kontraktu z Milanem – może być dostępny na zasadzie wolnego transferu już latem 2026 roku, co czyni go niezwykle atrakcyjną opcją dla Chelsea oraz innych klubów Premier League. Klub ze Stamford Bridge chce w ten sposób zapewnić sobie większą konkurencję między słupkami oraz stabilność na kluczowej pozycji w zespole. W tym sezonie Chelsea straciła w lidze 11 goli w dziewięciu meczach.