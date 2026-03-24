Chelsea spokojna o jego przyszłość. Odrzuca Real i PSG!

Moises Caicedo to kolejny zawodnik Chelsea, łączony z hitowym transferem. Pomocnik nie zamierza jednak odchodzić. Odrzuca możliwość przenosin do Realu Madryt lub PSG.

Caicedo widzi swoją przyszłość w Chelsea. Chce być legendą

Chelsea do końca sezonu będzie walczyć o miejsce w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Ostatnie tygodnie nie są dla niej szczególnie udane – zanotowała fatalny dwumecz z PSG, zakończony przegraną aż 2-8, a do tego dwukrotnie uznała wyższość swoich rywali w Premier League. Projekt klubu ze Stamford Bridge niekoniecznie zmierza w odpowiednim kierunku, co zauważają niektórzy piłkarze. Niepewny przyszłości w drużynie jest Enzo Fernandez, któremu marzy się transfer do Realu Madryt. Zupełnie inne stanowisko prezentuje Moises Caicedo, również łączony z przeprowadzką na Santiago Bernabeu.

Podobnie jak Fernandez, Caicedo cieszy się zainteresowaniem ze strony Realu oraz PSG. Oba te kluby dostrzegają w nim wielki potencjał i lidera środka pola na lata. Problem w tym, że sam zawodnik nie będzie dążył do transferu. Fabrizio Romano cytuje jego wypowiedź dotyczącą planów na kolejne lata swojej kariery.

– Chcę zostać legendą Chelsea. Mam z nią ważny kontrakt i skupiam się wyłącznie na niej oraz reprezentacji Ekwadoru – przekazał w rozmowie z „El Chiringuito”, zapytany o ewentualny transfer do Realu.

🚨💙 Moisés Caicedo when asked about Real Madrid looking for a midfielder: “I want to become a Chelsea legend”.



“I’m under contract at Chelsea and my focus is on #CFC and Ecuador”, told @elchiringuitotv. pic.twitter.com/gL5PTcj2vW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2026

Caicedo jasno wskazuje wręcz, że nie będzie czekał latem na oferty z innych klubów. Jego umowa z Chelsea jest ważna do połowy 2031 roku. Niespełna trzy lata temu The Blues płacili za niego aż 116 milionów euro.