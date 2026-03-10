Liverpool szykuje się do rozmów z pomocnikiem. Wielki talent na radarze giganta

Liverpool przygotowuje się do letniego okna transferowego. Według doniesień portalu "Anfield Watch", Caleb Yirenkyi z Nordsjaelland znajduje się na radarze aktualnych mistrzów Anglii.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Caleb Yirenkyi monitorowany przez Liverpool

Liverpool kilka dni temu awansował do ćwierćfinału Pucharu Anglii po zwycięstwie nad Wolverhampton Wanderers (3:1). Już we wtorek (10 marca) The Reds czeka kolejne ważne spotkanie – pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Galatasaray w Stambule. Znacznie gorzej wiedzie się zespołowi Arne Slota w rozgrywkach Premier League, w których zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli.

Na Anfield planują latem wzmocnić środek pola. Na celowniku klubu znalazł się Caleb Yirenkyi, który imponuje formą w barwach FC Nordsjaelland. Reprezentant Ghany uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych pomocników występujących obecnie w duńskiej lidze, a jego rozwój jest uważnie obserwowany przez wiele czołowych europejskich klubów.

Według informacji portalu Anfield Watch, Liverpool już wcześniej próbował sprowadzić zawodnika. Klub miał zwrócić się z propozycją transferu w trakcie zimowego okna transferowego, jednak ostatecznie nie udało się osiągnąć porozumienia. Mimo nieudanych negocjacji zainteresowanie nie osłabło. Władze Liverpoolu nadal poważnie rozważają pozyskanie pomocnika i planują powrócić do tematu latem.

Jak podaje Anfield Watch, klub zaplanował już ważne spotkanie z przedstawicielami zawodnika. Do rozmów ma dojść podczas marcowej przerwy reprezentacyjnej. W trakcie spotkania działacze The Reds przedstawią swoją wizję rozwoju piłkarza oraz plan, jaki przygotowali dla niego na przyszłość.

Dobre występy Yirenkyiego sprawiają, że jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście przeprowadzki do klubów z Premier League. Sytuację zawodnika monitoruje również Arsenal. 20-letni pomocnik rozgrywa solidny sezon w barwach Nordsjaelland. W bieżących rozgrywkach wystąpił w 25 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki i zanotował pięć asyst.