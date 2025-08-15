Inter zainteresowany zawodnikiem z Premier League. Ciekawa opcja na horyzoncie

Inter Mediolan nie ustaje w poszukiwaniach wzmocnień defensywy. W kręgu zainteresowań włoskiego klubu znajduje się Trevoh Chalobah z Chelsea - informuje Rudy Galetti z serwisu "TEAMtalk".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Trevoh Chalobah na radarze Interu

Inter Mediolan w trakcie letniego okna transferowego przechodzi przebudowę. Zmiany objęły nie tylko kadrę, ale i ławkę trenerską. Po odejściu Simone Inzaghiego stery w zespole przejął Cristian Chivu. Nerazzurri wciąż pracują nad wzmocnieniami i kompletowaniem składu, a klubowi działacze podkreślają, że proces przebudowy drużyny jeszcze się nie zakończył.

Okazuje się, że na celowniku włoskiego klubu jest Trevoh Chalobah, który jest rezerwowym w Chelsea. Mediolańczycy chcieliby sprowadzić 26-latka na zasadzie wypożyczenia z opcją lub obowiązkiem wykupu. Co ważne, kolejne kroki w sprawie sprowadzenia środkowego defensora będą uzależnione od sytuacji kadrowej w zespole.

Trevoh Chalobah jest wychowankiem The Blues. W minionym sezonie został wypożyczony do Crystal Palace, a w rundzie wiosennej wrócił na Stamford Bridge. Łącznie na poziomie Premier League rozegrał 83 mecze, w których zdobył siedem bramek. Obecna umowa Anglika obowiązuje do czerwca 2028 roku. W czerwcu tego roku zadebiutował w reprezentacji Anglii w towarzyskim meczu z Senegalem.

Inter liczy, że w przypadku transferu piłkarz mógłby odzyskać formę z najlepszych momentów swojej kariery i wnieść do drużyny solidność oraz uniwersalność. Anglik może grać zarówno na środku obrony, jak i jako defensywny pomocnik. Chelsea zainauguruje nowy sezon domowym meczem z Crystal Palace w niedzielę, 17 sierpnia, o godzinie 15:00.