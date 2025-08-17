Gwiazda Chelsea rozchwytywana. Napastnik wybrał nowy klub

12:48, 17. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Źródło: Football Insider

Chelsea może pożegnać Nicolasa Jacksona. Jak podaje Football Insider, napastnik The Blues wybrał klub, do którego chce dołączyć.

Enzo Maresca
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Nicolas Jackson opuści Chelsea

Nicolas Jackson nie może liczyć na regularną grę w Chelsea w nadchodzącym sezonie. Senegalczyk już od dłuższego czasu znajduje się na wylocie z klubu. 24-latek był łączony z wieloma zespołami zarówno z Premier League, jak i innych lig. Ostatnimi czasy najwięcej mówiło się o zainteresowaniu Newcastle United.

Jednak według doniesień napastnik miał poinformować swoich znajomych, że preferuje przeprowadzkę do Aston Villi. Wygląda więc na to, że Sroki dalej muszą szukać potencjalnego następcy Aleksandra Isaka, który chce wymusić odejście z St. James’ Park. Natomiast na liście życzeń zespołu Eddiego Howe’a znajdują się także Goncalo Ramos i Yoane Wissa.

W Aston Villi podstawowym napastnikiem jest Ollie Watkins, ale Jackson mógłby być kolejną opcją w ofensywie dla Unaia Emery’ego. Piłkarz The Blues ma pasować do taktyki hiszpańskiego szkoleniowca. Klub z Birmingham może wkrótce złożyć ofertę, a transfer miałby zostać sfinalizowany przed zamknięciem letniego okienka.

W zeszłym sezonie Jackson zdobył trzynaście bramek i zanotował sześć asyst w 37 spotkaniach. Najbliższe tygodnie powinny wyjaśnić przyszłość zawodnika, który przez portal „Transfermarkt” wyceniany jest na 50 milionów euro.

