Chelsea zainteresowana gwiazdą Premier League. To główny cel transferowy

Chelsea planuje w przyszłym roku pozyskać Morgana Rogersa z Aston Villi. Według "Football Insider", pomocnik już prowadzi rozmowy z klubem z Birmingham na temat nowego kontraktu.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Kłopoty The Blues. Aston Villa blokuje transfer Morgana Rogersa

Chelsea od dłuższego czasu uważnie obserwuje sytuację Morgana Rogersa z Aston Villi. Londyński klub poszukuje młodych talentów do wzmocnienia ofensywy. W planach The Blues znajdują się również inne obiecujące nazwiska, m.in. Kenan Yildiz z Juventusu i Malick Fofana z Lyonu. Jednak to angielski pomocnik wydaje się priorytetem ze względu na swoje doświadczenie w Premier League.

Według doniesień „Football Insider”, klub z Villa Park rozpoczął już rozmowy z Rogersem na temat nowego kontraktu. Włodarze z Birmingham chcą w ten sposób docenić jego znakomitą formę i jednocześnie odeprzeć zakusy ze strony największych rywali. Podpisanie nowej umowy byłoby sporym ciosem dla Chelsea, choć londyńczycy z pewnością będą nadal monitorować rozwój sytuacji.

Obecny kontrakt 23-latka, ośmiokrotnego reprezentanta Anglii, obowiązuje do 2030 roku, a nowa umowa może wiązać się ze znaczącą podwyżką. Ponadto portal Transfermarkt.de wycenia Rogersa na 55 milionów euro. W trakcie tego sezonu Anglik rozegrał siedem spotkań na wszystkich spotkań i wciąż czeka na premierowe trafienie.

Aston Villa nie miała łatwego początku sezonu, gdyż pierwsze zwycięstwo przyszło dopiero w Lidze Europy, gdy podopieczni Unaia Emery’ego pokonali Bolognę (1:0). W drużynie występuje Matty Cash, który w 5. kolejce z Sunderlandem strzelił gola.