Manchester City zainteresowany gwiazdą Realu. Gigant analizuje możliwość transferu

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Arda Guler może trafić do Manchesteru City

Arda Guler przyciąga uwagę klubów z całej Europy. Xabi Alonso mocno na niego stawia, co pozwala mu się rozwijać i nabierać pewności siebie. W ten sposób Turek zyskał ważną rolę w Realu Madryt. 20-latek obecnie znakomicie czuje się w stolicy Hiszpanii. Pomocnik jest szczęśliwy w zespole Los Blancos i nie myśli o odejściu.

Natomiast swoje zainteresowanie młodym zawodnikiem wyraził Manchester City. Gigant z Premier League obserwuje rozwój Gulera i chce wykorzystać moment, aby przekonać go do przeprowadzki na Wyspy.

Guler ma już za sobą ponad 70 spotkań w barwach Królewskich. Pep Guardiola docenia jego wizję gry, technikę i szybkość w podejmowaniu decyzji na boisku.

Real Madryt nie ma jednak powodów do niepokoju. Kontrakt Gulera obowiązuje do 2029 roku, a jego klauzula wykupu jest bardzo wysoka. Klub jasno daje do zrozumienia, że nie zamierza sprzedawać młodego rozgrywającego. Władze są przekonane, że z czasem stanie się jednym z liderów drużyny.

W bieżącym sezonie reprezentant Turcji rozegrał szesnaście spotkań, w których strzelił cztery bramki i zanotował sześć spotkań. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 60 milionów euro.

