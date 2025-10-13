PSG obserwuje zawodnika z Premier League. To byłby transferowy hit

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Morgan Rogers na radarze PSG

Paris Saint-Germain latem nie dokonało spektakularnych transferów. Do francuskiego giganta dołączyli m.in. Ilya Zabarnyi z AFC Bournemouth za ponad 60 milionów euro oraz bramkarz Lucas Chevalier, który zastąpił Gianluigiego Donnarummę, odchodzącego do Manchesteru City. Zdobywcy Ligi Mistrzów wciąż mają spore ambicje w tym sezonie.

Okazuje się, że jednym z celów PSG jest Morgan Rogers. Klub śledzi jego postępy po imponującym występie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w zeszłym sezonie, kiedy Anglik zdobył bramkę w Paryżu. Serwis „TBR Football”, dodaje, że Aston Villa prowadzi rozmowy z 23-letnim pomocnikiem w sprawie nowego kontraktu.

Rogers pozostaje jednym z najbardziej utalentowanych pomocników Premier League. W tym sezonie zanotował dwie asysty w 10 meczach we wszystkich rozgrywkach. W przeszłości reprezentował barwy Middlesbrough i Manchesteru United, ale prawdziwy rozwój zanotował dopiero w Aston Villi. W listopadzie zeszłego roku zadebiutował w reprezentacji Anglii, w której do tej pory rozegrał już 11 spotkań.

Aston Villa zdaje sobie sprawę z wartości swojego zawodnika i chce zatrzymać go na długie lata. Jego obecna umowa na Villa Park obowiązuje do 2030 roku. Tymczasem zainteresowanie ze strony PSG oraz innych europejskich gigantów pokazuje, że Rogers jest jednym z najbardziej rozchwytywanych pomocników w Europie.