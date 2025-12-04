Chelsea pewna w podwójnego transferu. Uprzedzi Manchester United

Chelsea jest przekonana, że uda jej się sprowadzić dwa wielkie talenty z Ligue 1. Według CaughtOffside klub z Londynu pracuje nad transferami Ayyouba Bouaddiego i Briana Madjo, o których walczy także Manchester United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea rusza po gwiazdy przyszłości. Bouaddi i Madjo priorytetem

Chelsea kontynuuje strategię budowania składu na młodych zawodnikach o ogromnym potencjale. Klub w ostatnich latach sprowadził Estevao Williana, Moisesa Caicedo, Enzo Fernandeza i Cole’a Palmera. Wszystko wskazuje na to, że polityka długich kontraktów i szybkie reagowanie na rynku znów ma pomóc drużynie w rywalizacji o największe talenty.

Według doniesień z Anglii Chelsea jest pewna, że może wygrać wyścig o Ayyouba Bouaddiego z Lille. Zawodnik wzbudza duże zainteresowanie w Europie, a w grę wchodzi także Manchester United. Bouaddi to pomocnik, który od kilku miesięcy regularnie pojawia się w notatkach skautów największych klubów. Chelsea uważa, że projekt Mareski i gwarancja długoterminowego planu mogą przekonać młodego Francuza.

Drugim nazwiskiem na liście jest Brian Madjo z Metz. Napastnik ma dopiero 16 lat, ale uchodzi za jeden z największych talentów w swojej kategorii wiekowej. Chelsea śledzi jego rozwój od dłuższego czasu i uważa, że to idealny moment, aby włączyć go do swojej ścieżki szkolenia.

W przypadku Bouaddiego Chelsea może skorzystać ze Strasbourga jako klubu przejściowego. Taki krok dałby mu czas na dalszy rozwój w Ligue 1, zanim trafiłby do Premier League. Ten model jest coraz częściej stosowany przez londyńczyków, którzy chcą, by młodzi zawodnicy grali regularnie przed wejściem do pierwszej drużyny.

