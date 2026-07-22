Ekstraklasa podjęła decyzję. Ważna zmiana w terminarzu

PKO BP Ekstraklasa poinformowała o przełożeniu meczu Korony Kielce z Górnikiem Zabrze w ramach 2. kolejki. Wicemistrzowie Polski chcą odpowiednio przygotować się do spotkania w europejskich pucharach.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Mecz Korony Kielce z Górnikiem Zabrze przełożony

Górnik Zabrze rozpoczął rywalizację w europejskich pucharach od wymagającego starcia z jednym z najbardziej utytułowanych klubów w Turcji. W pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów wicemistrzowie Polski zmierzyli się na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł i mimo ambitnej postawy musieli uznać wyższość gospodarzy.

Drużyna prowadzona przez Michała Gasparika zaprezentowała się bardzo solidnie na stadionie tureckiego giganta i długo skutecznie odpierała ataki rywali. Ostatecznie o losach spotkania zdecydowała jedna akcja. W 37. minucie Talisca popisał się świetnym uderzeniem z rzutu wolnego i zdobył zwycięską bramkę.

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Rewanżowe spotkanie odbędzie się w środę 29 lipca na stadionie w Zabrzu. Wicemistrzowie Polski liczą, że przed własną publicznością uda im się odwrócić losy dwumeczu. Zanim jednak Górnik przystąpi do decydującej batalii z Fenerbahce, w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy zespół Michala Gasparika zmierzy się ze Śląskiem Wrocław.

Ze względu na napięty terminarz oraz udział w eliminacjach europejskich pucharów klub zdecydował się jednak na zmianę daty kolejnego spotkania ligowego. Na wniosek Górnika przełożony został mecz 2. kolejki Ekstraklasy przeciwko Koronie Kielce. Pierwotnie spotkanie miało odbyć się 1 sierpnia.

„Departament Logistyki Rozgrywek na wniosek Górnika Zabrze przełożył mecz 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Koroną Kielce, który był zaplanowany na 1 sierpnia pomiędzy II a III rundą eliminacji europejskich pucharów” – poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Na ten moment nie jest znany nowy termin spotkania. Organizator rozgrywek przekazał, że dokładna data zostanie ogłoszona dopiero po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów, kiedy będzie wiadomo, jak wyglądać będzie dalszy terminarz Górnika.