Chelsea i Newcastle United mogą przeprowadzić głośną wymianę. Do Londynu miałby trafić Nick Woltemande, natomiast do zespołu Eddiego Howe'a zawitałby Liam Delap - przekazuje Simon Phillips.

Chelsea zalicza fatalne tygodnie. Nie dość, że The Blues pożegnali się w kompromitujący sposób z rozgrywkami Ligi Mistrzów, to w minioną sobotę zaliczył bolesną porażkę z Evertonem (0:3). Coraz ciemniejsze chmury pojawiają się nad głową Liama Roseniora. Jeśli drużyna nie poprawi swojej sytuacji, to bardzo możliwe, że lada moment dojdzie do zakończenia współpracy z trenerem.

Z informacji przekazanych przez Simona Phillipsa dowiadujemy się, że Chelsea może przeprowadzić wymianę piłkarzy z Newcastle United. Sroki od dłuższego czasu interesują się Liamem Delapem. Ostatnio natomiast The Blues zaczęli obserwować Nicka Woltemade. Taka sytuacja sprawia, że może dojść między tymi klubami do bardzo ciekawej transakcji.

Z pewnością jednak Chelsea będzie musiała dopłacić do tej wymiany. Akcje Nicka Woltemade stoją zdecydowanie wyżej niż Liama Delapa. Niemiec jest kluczowym graczem w swoim zespole, a Anglik kompletnie nie może odnaleźć się na Stamford Bridge. Czas pokaże, czy Newcastle United oraz londyńczycy finalną wymienią się zawodnikami.

Chelsea przez ostatnią słabą formę zgubiła wiele cenny oczek. The Blues obecnie zajmują szóstą lokatę z dorobkiem 48. punktów. Sytuacja Newcastle United jest jeszcze gorsza. Podopieczni Eddiego Howe’a są dopiero na 12. Miejscu. Oba zespoły w odpadły z Ligi Mistrzów na etapie 1/8 finału.