Chelsea może jeszcze wzmocnić atak w ostatnim dniu letniego okienka. Na ich radarze pojawił się Conrad Harder ze Sportingu Lizbona, były cel transferowy AC Milanu – informuje Nicolo Schira.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Conrad Harder może wzmocnić Chelsea

Chelsea fantastycznie rozpoczęła sezon. Zespół prowadzony przez Enzo Mareskę po trzech kolejkach ma na koncie siedem punktów w rozgrywkach Premier League. Od soboty istnieje jednak spore zamieszanie w szeregach drużyny. Liam Delap nabawił się bowiem kontuzji. Uraz sprawił, że The Blues wycofali się z wypożyczenia Nicolasa Jacksona do Bayernu Monachium.

Niedziela jest ostatnim dniem letniego okienka transferowego, co Chelsea może wykorzystać. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że na Stamford Bridge może jeszcze trafić nowy napastnik. Otóż w kręgu zainteresowań londyńskiego zespołu znalazł się Conrad Harder. Młody snajper obecnie jest związany ze Sportingiem Lizbona.

Conrad Harder w ostatnim czasie w mediach był dość często wymienianym piłkarzem. Duński napastnik był łączony z AC Milanem. Ostatecznie ten transfer nie doszedł do skutku, ale lada moment zawodnik może wylądować w Premier League. Włoski dziennikarz zdradził, że The Blues rozpoczęli już rozmowy w sprawie przyjścia 20-latka. Piłkarz jest gotowy na ten ruch, wstrzymując możliwość dołączenia do RB Lipska.

Dotychczas Conrad Harder rozegrał 52 spotkania w barwach Sportingu Lizbona. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 12 trafień, a także siedem asyst.