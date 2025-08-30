Chelsea chce powrotu napastnika. Może upaść głośny transfer

Chelsea początkowo zgodziła się wypożyczyć Nicolasa Jacksona do Bayernu Monachium do końca sezonu. Według "The Athletic", The Blues chcą, by napastnik wrócił do Londynu po kontuzji Liama Delapa.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Nicolas Jackson ma wrócić do Londynu

Chelsea w sobotni poranek wyraziła zgodę, aby Nicolas Jackson udał się do Bayernu Monachium w ramach wypożyczenia do końca sezonu. Według wcześniejszych doniesień, niemiecki klub miał zapłacić 15 milionów euro, z opcją wykupu wynoszącą 65 milionów euro. W ostatnich godzinach londyński gigant zdecydował jednak o zmianie planów. 24-letni napastnik wróci teraz do Londynu po kontuzji Liama Delapa, który nie dokończył meczu z Fulham w 3. kolejce Premier League.

Jak poinformował David Ornstein z „The Athletic”, Jackson był już w stolicy Bawarii, żeby sfinalizować transfer. Klub powiadomił już Bayern, że wypożyczenie nie zostanie zrealizowane. Decyzja Chelsea jest w pełni zrozumiała. W tej chwili Joao Pedro pozostaje jedyną realną opcją w ataku, a klub potrzebuje większej głębi składu, aby walczyć o najważniejsze trofea.

Senegalczyk ma teraz liczyć na więcej szans w londyńskim klubie i może stać się kluczowym zawodnikiem pod nieobecność Delapa. Chelsea musi teraz radzić sobie z krótką ławką napastników, a decyzja o zatrzymaniu Jacksona może okazać się kluczowa w kontekście rywalizacji w Premier League i Lidze Mistrzów.

🚨 EXCLUSIVE: Chelsea inform Bayern Munich they will not be proceeding with proposed loan of Nicolas Jackson after injury to Liam Delap. 24yo striker travelled to Germany for #FCBayern move but #CFC requested Senegal int’l returns to London @TheAthleticFC https://t.co/g4IypeWrHI — David Ornstein (@David_Ornstein) August 30, 2025

Nicolas Jackson w minionych rozgrywkach Premier League zdobył 10 bramek i dołożył pięć asyst w 30 meczach. Dodał do tego również trzy trafienia w Lidze Konferencji. Jego kontrakt na Stamford Bridge obowiązuje do 30 czerwca 2033 roku.