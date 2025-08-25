Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Conrad Harder o krok od AC Milanu

AC Milan w minioną sobotę zainaugurował nowy sezon Serie A. Ligowy powrót Massimiliano Allegriego do zespołu z San Siro był kompletnie nieudany. Rossoneri ponieśli niespodziewaną porażkę z Cremonese (1:2). Obecnie władze włoskiego klubu skupiają się na pozyskaniu nowego napastnika. Kilka dni temu wysypał się transfer Victora Boniface’a z Bayeru Leverkusen.

W kręgu zainteresowań AC Milanu znaleźli się Dusan Vlahović oraz Conrad Harder. Tymczasem dowiadujemy się, że Włosi wybrali już napastnika. Gianluca Di Marzio zdradził, że Rossoneri zdecydowali się na młodego Duńczyka. Sprowadzenie zawodnika Sportingu Lizbona jest już na ostatniej prostej, a mediolańczycy dopinają właśnie ostatnie szczegóły.

Bardzo długo trwała transferowa saga w sprawie przyjścia nowego napastnika do AC Milanu. Rossoneri po porażce z Cremonese przyspieszyli prace. W tym meczu fatalnie bowiem zaprezentował się Santiago Gimenez. Rossoneri zatem jak najszybciej chcieli pozyskać nowego snajpera i wydaje się, że lada moment na San Siro wyląduje utalentowany 20-latek.

Conrad Harder reprezentuje barwy Sportingu Lizbona od zeszłego roku. Dotychczas Duńczyk rozegrał 51 spotkań w barwach portugalskiego zespołu. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 12 trafień, a także siedem asyst.