Chelsea może sprzedać pomocnika. Chce go niemiecki gigant

Carney Chukwuemeka może ponownie trafić do Borussii Dortmund. Według CaughtOffside negocjacje pomiędzy niemieckim klubem a Chelsea są na zaawansowanym etapie.

Chukwuemeka ponownie trafi do Borussii Dortmund?

Według doniesień w ostatnim czasie przyśpieszyły rozmowy pomiędzy Chelsea a Borussią Dortmund w sprawie Carneya Chukwuemeki. Pomocnik spędził drugą część minionego sezonu w barwach BVB na wypożyczeniu. Jak się okazuje, Anglik może znów wrócić do Niemiec.

Początkowo The Blues chcieli sprzedać zawodnika za 25 milionów euro, ale klub z Dortmundu nie był zainteresowany takim rozwiązaniem. W związku z tym zaczęto pracować nad nową opcją. Obecnie prowadzone są negocjacje, żeby wypożyczyć 21-latka z obowiązkiem wykupu po rozegraniu określonej liczby meczów. Obie strony doszły w ten sposób do kompromisu.

Sam Chukwuemeka chce wrócić do Niemiec. Pomocnik dobrze czuje się w drużynie Niko Kovacia i chce dalej z nim współpracować. Aktualnie oba kluby pracują nad ostatnimi szczegółami, a najbliższe dni mogą okazać się kluczowe w kwestii finalizacji tej transakcji.

Ekipa z Signal Iduna Park ma doświadczenie w rozwijaniu młodych zawodników. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Chukwuemeka dołączy do grona tych, którzy wykorzystali pobyt w Dortmundzie, żeby rozwinąć swoje umiejętności.

