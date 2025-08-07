Rodrygo może odejść z Realu. Angielski gigant szykuje ofertę

Rodrygo może odejść z Realu Madryt. Jak podaje Cadena SER, angielski gigant przygotowuje ofertę opiewającą na 60 milionów euro plus bonusy.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Real Madryt otrzyma ofertę za Rodrygo

Rodrygo znajduje się na wylocie z Realu Madryt. Brazylijczyk wciąż trenuje z drużyną i stara się przekonać Xabiego Alonso, że zasługuje na miejsce w składzie. Mimo to Królewscy rozważają sprzedaż 24-latka, bo mogą na niej sporo zarobić. Obecnie więc sytuacja zawodnika jest dość skomplikowana.

Według hiszpańskich mediów Tottenham, który już od dłuższego czasu obserwuje całą sytuację, zamierza złożyć ofertę. Ma ona wynieść 60 milionów euro plus bonusy, a propozycja miałaby zostać przedstawiona w tym tygodniu. Spurs poszukują następcy Sona, który przeniósł się do Los Angeles FC. Rodrygo jest dla angielskiego klubu idealnym kandydatem.

W Realu niepodważalną pozycję w składzie mają Vinicius oraz Kylian Mbappe. W dobrej formie jest także Gonzalo Garcia, który błyszczał na Klubowych Mistrzostwach Świata. Do dyspozycji hiszpańskiego szkoleniowca będzie także Endrick, który powoli wraca po kontuzji.

Z kolei Rodrygo w ostatnim czasie nie był w najlepszej formie. W zeszłym sezonie w 54 spotkaniach strzelił czternaście bramek i zanotował jedenaście asyst. Na KMŚ rozegrał tylko 92 minuty w trzech meczach.

Reprezentantowi Brazylii kontrakt z Los Blancos obowiązuje do 2028 roku. Sam zawodnik nie chce opuszczać klubu, ale wygląda na to, że może nie mieć wyboru jeśli będzie chciał regularnie grać.

Zobacz także: Jednak nie Rodrygo? Tottenham może ściągnąć inną gwiazdę