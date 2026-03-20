Chelsea może się pozbyć napastnika. Ligowy rywal chce skusić zawodnika

Chelsea latem może rozstać się z Liamem Delapem. Ben Jacobs poinformował, że napastnik znajduje się na liście życzeń Newcastle United.

Liam Delap w orbicie zainteresowań Newcastle United

Chelsea FC sprowadziła Liama Delapa latem ubiegłego roku z Ipswich Town za 35,5 miliona euro. 23-letni napastnik od początku nie miał jednak łatwego startu w londyńskim klubie. Już na początku kampanii doznał kontuzji uda, która zahamowała jego wejście do zespołu.

W rozgrywkach Premier League zdobył zaledwie jedną bramkę w 21 występach. Jedno trafienie zanotował także w Lidze Mistrzów. Nie ma wątpliwości, że obecna forma snajpera odbiega od oczekiwań. W poprzednim sezonie był jednym z liderów Ipswich i przyciągał uwagę topowych klubów, w tym Manchesteru United.

Słabsza forma sprawia, że coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości Delapa. Zainteresowanie jego sytuacją wykazuje Newcastle United. Eddie Howe uważnie monitoruje rozwój wydarzeń i rozważa ewentualny ruch latem. Menedżer Srok już wcześniej pozytywnie wypowiadał się o Delapie, podkreślając jego warunki fizyczne oraz dynamikę. Przenosiny na St. James’ Park mogłyby dać 23-latkowi szansę na odbudowanie formy i powrót na właściwe tory kariery.

Obecny kontrakt Delapa z The Blues obowiązuje aż do czerwca 2031 roku. W przeszłości napastnik był związany m.in. z Manchesterem City, Stoke City czy Hull City. Serwis Transfermartk.de szacuje jego wartość na 32 mln euro.