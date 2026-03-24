Chelsea już zdecydowała ws. Roseniora. Plan jest konkretny

Chelsea ma za sobą serię gorszych wyników. To normalne, że kibiców zastanawia przyszłość trenera. Matt Law twierdzi, że Liam Rosenior pozostanie w klubie, nawet mimo braku awansu do Ligi Mistrzów.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Rosenior pewny posady w Chelsea?

Chelsea na początku roku pożegnała Enzo Marescę i sprowadziła w jego miejsce Liama Roseniora. Były szkoleniowiec Strasbourga na starcie notował dobre wyniki, ale ostatnie tygodnie są już bardzo rozczarowujące. The Blues mają za sobą serię czterech kolejnych porażek – w tym kompromitujący dwumecz z Paris Saint-Germain, zakończony przegraną aż 2-8.

Aktualnie trudno przewidzieć, gdzie znajdzie się zespół Chelsea na koniec sezonu. W ligowej tabeli zajmuje szóstą lokatę i traci punkt do Liverpoolu, natomiast ostatnia passa nie napawa optymizmem. Londyńczycy mogli się przełamać w weekend, ale polegli w rywalizacji z Evertonem aż 0-3.

Przy okazji gorszej serii kibiców nurtuje oczywiście temat przyszłości Roseniora. W mediach pojawiały się sugestie, że dostał on ultimatum, a jego dalsza praca na Stamford Bridge zależy od awansu do Ligi Mistrzów. Matt Law dementuje te informacje i przekonuje, że klub wiąże ambitne plany z osobą szkoleniowca i nie zwolni go, niezależnie od wyników na koniec sezonu.

Rosenior pozostanie trenerem Chelsea, o ile ta będzie punktować na niezłym poziomie. Nie ma wymogu awansu do Ligi Mistrzów, choć oczywiście w klubie liczą, że ten cel zostanie osiągnięty. Pion sportowy przygotowuje się do letniego okienka, podczas którego zespół ma zostać wzmocniony jakościowymi piłkarzami. Plan zakłada, że dalej będzie go prowadził właśnie Rosenior.