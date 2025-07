Chelsea dogaduje się z nowym napastnikiem. Transfer za rok

Chelsea jest bliska porozumienia z Emmanuelem Emeghą w sprawie kontraktu obowiązującego od przyszłego lata. Według „Sports Zone” 22-letni napastnik Strasbourga może dołączyć do The Blues w 2026 roku.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea ustala warunki kontraktu z Emeghą

Chelsea przebudowuje swój atak i nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Po sprowadzeniu Liama Delapa, Joao Pedro i Jamiego Gittensa, klub z Londynu jest blisko zawarcia umowy z kolejnym młodym talentem – Emmanuelem Emeghą ze Strasbourga. Jak informuje „Sports Zone”, strony już teraz szukają wspólnego porozumienia a transfer ma zostać sfinalizowany latem przyszłego roku.

Emegha strzelił 14 bramek w Ligue 1 i pomógł Strasbourgowi w awansie do Ligi Konferencji. To imponujący wynik, biorąc pod uwagę, że do francuskiego klubu trafił dopiero w 2023 roku z austriackiego Sturm Graz. Jego rozwój przyciągnął uwagę nie tylko Chelsea, ale także RB Lipsk, który obserwuje sytuację w razie odejścia Sesko.

Do Chelsea wkrótce ma dołączyć także Estevao Willian, a w zaawansowanej fazie znajdują się negocjacje z Xavim Simonsem. Tymczasem z zespołem pożegnali się Joao Felix i Noni Madueke. Wątpliwości pojawiają się również wokół Christophera Nkunku.

Największe znaki zapytania dotyczą Nicolasa Jacksona. Senegalczyk znalazł się na radarze Aston Villi, Manchesteru United, Newcastle i Juventusu. Oficjalnie deklaruje chęć walki o miejsce w składzie, ale kolejne ofensywne transfery mogą skłonić Chelsea do rozważenia sprzedaży.

