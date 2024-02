IMAGO / Paul Phelan Na zdjęciu: Milos Kerkez

Chelsea chce nowego lewego obrońcę

The Blues mają problemy na tej pozycji

Na radar trafił Milos Kerkez z Bournemouth

Milos Kerkez na radarze Chelsea

Chelsea regularnie ma problemy z obsadzeniem lewej obrony. W ostatnim czasie do składu The Blues wrócił Ben Chilwell, któremu ciągle doskwierają urazy. Anglik jeśli jest zdrowy, to potrafi zapewnić drużynie spokój. Jednak jego podatność na kontuzje skłania klub do podjęcia odważnych kroków.

Ben Jacobs z serwisu ESPN informuje, że na radar Chelsea trafił Milos Kerkez z Bournemouth. 20-letni reprezentant Węgier rozegrał 18 meczów w Premier League i zbiera dobre recenzje.

Ten transfer jest prawdopodobny, ale bardziej w 2025 roku. Aktualnie zawodnik jest wyceniany na 20 milionów euro, a więc Chelsea musi być gotowa na dość duży wydatek.