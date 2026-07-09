Arsenal sfinalizował pierwszy letni transfer. Francuz dołączył do mistrzów Anglii

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Illan Meslier dołączył do Arsenalu

Arsenal oficjalnie potwierdził transfer podczas letniego okna. Nowym zawodnikiem zespołu Mikela Artetę został Illan Meslier. Francuski bramkarz dołączył do londyńskiego klubu po wygaśnięciu kontraktu z Leeds United i zasilił szeregi aktualnych mistrzów Premier League na zasadzie wolnego transferu.

26-letni golkiper w barwach Leeds rozegrał ponad 200 spotkań we wszystkich rozgrywkach podczas siedmiu sezonów spędzonych na Elland Road. Meslier rozpoczynał swoją piłkarską drogę we francuskim Lorient. Do Leeds trafił latem 2019 roku na zasadzie wypożyczenia, a jego dobra postawa sprawiła, że angielski klub zdecydował się wykupić go na stałe już rok później.

Francuz odegrał ważną rolę w awansie The Peacocks do Premier League. Po sfinalizowaniu transferu nowy zawodnik nie ukrywał zadowolenia z przenosin do północnego Londynu.

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– Chcę pokazać, dlaczego Arsenal mnie pozyskał. Praca tutaj to dla mnie ogromna motywacja. Jestem gotowy na nowe wyzwania i chcę stale się rozwijać, pomagając drużynie w walce o najważniejsze trofea – powiedział francuski bramkarz.

Transfer Mesliera wpisuje się w letnią przebudowę kadry Arsenalu. Według medialnych doniesień z klubu może odejść dotychczasowy rezerwowy bramkarz Kepa Arrizabalaga. Hiszpan miał poinformować władze Kanonierów o chęci zmiany otoczenia. Sprowadzenie Francuza ma zabezpieczyć rywalizację między słupkami.

Choć ostatnie miesiące nie należały do najbardziej udanych w karierze Mesliera, Arsenal wierzy, że nowe otoczenie pozwoli wrócić do dyspozycji, dzięki której jeszcze kilka lat temu był uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych bramkarzy w Premier League. Ponad 100 występów na najwyższym poziomie angielskich rozgrywek sprawia, że londyńczycy liczą na jego szybkie zaaklimatyzowanie się w zespole.