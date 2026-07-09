Legia Warszawa pożegnała zawodnika. Bramkarz może zostać w Ekstraklasie

Legia Warszawa potwierdziła, że Marcel Mendes-Dudziński nie będzie dłużej reprezentował jej barw. Z kolei Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że bramkarz ma dołączyć do Piasta Gliwice.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Marcel Mendes-Dudziński opuścił Legię Warszawa

Legia Warszawa rozpoczęła przebudowę kadry po rozczarowującym poprzednim sezonie. Stołeczny klub długo nie spełniał oczekiwań swoich kibiców, jednak po zmianie szkoleniowca i przyjściu Marka Papszuna zdołał poprawić swoją sytuację. Wojskowi do końca walczyli nawet o awans do europejskich pucharów. Ostatecznie miejsce premiowane grą na arenie międzynarodowej przypadło GKS-owi Katowice.

Latem z Legią pożegnali się już między innymi Artur Jędrzejczyk, Jan Ziółkowski, Jean-Pierre Nsame oraz Kacper Urbański. Teraz stołeczny klub poinformował o rozstaniu z kolejnym zawodnikiem.

Tym razem chodzi o Marcela Mendesa-Dudzińskiego. 21-letni bramkarz rozwiązał kontrakt z warszawskim klubem za porozumieniem stron. Legia podziękowała golkiperowi za reprezentowanie jej barw oraz życzyła mu powodzenia w dalszej karierze.

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Mendes-Dudziński trafił do Legii w 2024 roku, przenosząc się z akademii portugalskiej Benfiki Lizbona. Bramkarz był postrzegany jako inwestycja w przyszłość i regularnie trenował z pierwszym zespołem. Choć nie doczekał się oficjalnego debiutu w pierwszej drużynie Legii, występował w rezerwach stołecznego klubu.

Ostatnie pół roku Mendes-Dudziński spędził na wypożyczeniu w Świcie Szczecin. Po zakończeniu wypożyczenia obie strony zdecydowały jednak o zakończeniu współpracy. Dla 21-letniego golkipera oznacza to rozpoczęcie nowego etapu kariery. Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl, kolejnym przystankiem w karierze Mendes-Dudzińskiego będzie Piast Gliwice.