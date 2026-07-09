Zagłębie Lubin ma nowego napastnika. Prosto z Lecha Poznań

Zagłębie Lubin sfinalizowało transfer napastnika. Nowym piłkarzem Miedziowych został Filip Szymczak, który przeniósł się z Lecha Poznań.

PressFocus Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Filip Szymczak nowym zawodnikiem Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin kontynuuje kompletowanie kadry przed rozpoczęciem sezonu 2026/2027 PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Leszka Ojrzyńskiego zainauguruje ligowe rozgrywki domowym spotkaniem z Piastem Gliwice, a działacze robią wszystko, by szkoleniowiec miał do dyspozycji jak najmocniejszy skład.

Po zakontraktowaniu bramkarza Zlatana Alomerovicia, pomocnika Szymona Łyczki oraz obrońcy Davida Coliny, klub ogłosił kolejny transfer. Nowym zawodnikiem Miedziowych został Filip Szymczak. 24-letni napastnik przeniósł się do Lubina z Lecha Poznań na zasadzie transferu definitywnego i podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2029 roku.

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Minione rozgrywki napastnik spędził na wypożyczeniu w Royal Charleroi SC. W trakcie pobytu w Belgii Szymczak rozegrał 21 spotkań, jednak nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Znacznie bogatszy dorobek 24-latek posiada na boiskach polskiej ekstraklasy. Do tej pory wystąpił w 100 ligowych meczach i zdobył 10 bramek.

Szymczak ma także na swoim koncie występy w barwach GKS-u Katowice, do którego został dwukrotnie wypożyczony. W Lubinie liczą, że doświadczenie napastnika zdobyte zarówno w Ekstraklasie, jak i europejskich pucharach, pomoże drużynie skutecznie rozpocząć rozgrywki i powalczyć ponownie o miejsce w górnej części tabeli.