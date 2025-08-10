Chelsea poluje na zawodnika z Bundesligi. Gigant chce zastąpić kontuzjowanego gracza

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Piero Hincapie na celowniku Chelsea

Chelsea otrzymała poważny cios na starcie sezonu. Klub poinformował, że Levi Colwill zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. 22-letni obrońca przeszedł już operację, a przed nim wielomiesięczna przerwa w grze. W minionych rozgrywkach Anglik wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Enzo Mareski i stał się jednym z filarów defensywy The Blues. Teraz władze klubu intensywnie szukają odpowiedniego zastępstwa, zanim zamknie się letnie okno transferowe.

Jak donosi „Daily Mail”, Anglicy od kilku miesięcy monitorowali sytuację Piero Hincapie z Bayeru Leverkusen. Jednak kontuzja Colwilla sprawiła, że temat transferu nabrał tempa. Niemiecki klub niechętnie pożegnałby się z jednym z liderów swojej obrony, lecz oferta z Londynu przekraczająca 50 milionów funtów mogłaby skłonić do rozmów.

Londyńczycy w ostatnich oknach transferowych konsekwentnie inwestowali w młodych piłkarzy, ale w obliczu walki o powrót do czołówki Premier League i rywalizacji w Lidze Mistrzów, sprowadzenie klasowego defensora stało się absolutnym priorytetem.

Piero Hincapie występuje w zespole z Leverkusen od 2021 roku i od tego czasu zdołał rozegrać 154 mecze. W swoim dorobku Ekwadorczyk ma także siedem trafień i pięć asyst. Jego kontrakt na BayArenie wygasa w czerwcu 2029 roku. Warto dodać, że 22-latek zwrócił uwagę Realu Madryt, a wielkim fanem talentu jest Xabi Alonso, który miał okazję współpracować z piłkarzem w ostatnich latach.