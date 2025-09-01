Chelsea anulowała hitowy transfer. Gwiazda nie trafi do Bayernu

Nicolas Jackson był już o krok od dołączenia do Bayernu Monachium. Chelsea wycofała się z tego transferu na skutek kontuzji jednego z napastników. Bawarczycy nie podejmą kolejnych kroków w jego temacie - informuje Florian Plettenberg.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Jackson wraca do Chelsea. Transfer się nie powiódł

Nicolas Jackson został skreślony przez Chelsea jeszcze przed startem sezonu. Tego lata sprowadziła dwóch nowych napastników, więc Enzo Maresca uznał, że Senegalczyk już mu się nie przyda. Otwarcie mówił o jego odejścia, a media łączyły snajpera z takimi klubami, jak Newcastle United czy Aston Villa. Do gry wszedł także Bayern Monachium, który wcześniej walczył o Nicka Woltemade. Ten ruch się nie powiódł, więc na Allianz Arena powstał pomysł sprowadzenia właśnie Jacksona.

Bayern dogadał się z Chelsea w sprawie warunków transferu. Miało to być wypożyczenie z opcją wykupu – gdyby tak się stało, łączny pakiet wyniósłby 80 milionów euro. Jackson udał się do Monachium, aby sfinalizować całą operację. Na samym końcu The Blues się wycofali, a była to reakcja na kontuzję Liama Delapa.

Bawarczycy szukali jeszcze możliwości, aby dopiąć ten transfer. Jackson był nastawiony na przeprowadzkę do Niemiec i liczył, że stronom uda się porozumieć. Tak się jednak nie stało, więc napastnik wraca do Londynu. Florian Plettenberg poinformował, że władze Bayernu porzuciły dalsze starania i odpuszczają temat Jacksona.

🚨❌ Excl | Nicolas #Jackson to FC Bayern – deal now 100% OFF. Decision made a few minutes ago. Bayern have officially pulled out. Jackson and Ali Barat will fly back to England. #CFC @SkySportDE 🇸🇳 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 31, 2025

Chelsea musi teraz poradzić sobie z Jacksonem, który na pewno będzie rozczarowany postawą klubu.