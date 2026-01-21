Barcelona nie jest w stanie konkurować finansowo z większością klubów Premier League. Rayan, którego Blaugrana obserwowała od dłuższego czasu, przeniesie się do Anglii, co potwierdza Sky Sports.

Andre Paes/ Alamy Na zdjęciu: Maricá FC - Vasco da Gama

Barcelona musi uznać wyższość Bournemouth

Rayan już od kilkunastu miesięcy znajduje się na celowniku Dumy Katalonii. Jednak Barcelona była bez szans w starciu z klubami Premier League – budżet transferowy mistrzów Hiszpanii właściwie nie istnieje. Młodzieżowy reprezentant Brazylii trafi do Europy i zagra w Anglii.

Nowym klubem 19-latka będzie Bournemouth. Vasco da Gama na sprzedaży swojej gwiazdy zarobi łącznie około 35 milionów euro, o czym informuje Sky Sports. Wisienki w walce o utalentowanego napastnika pokonały nie tylko Barcelonę, ale też Real Madryt, Bayern Monachium, Borussię Dortmund czy Galatasaray.

Rayan w poprzednim sezonie wystąpił w 57 spotkaniach, w których strzelił 20 goli i zanotował jedną asystę. Natomiast w obecnych rozgrywkach zaliczył jeden mecz – w starciu z Maricá FC w Campeonato Carioca popisał się dubletem. Bournemouth widzi w Brazylijczyku następcę Antoine’a Semenyo, który w tym okienku przeniósł się do Manchesteru City za 72 miliony euro.