Były trener Barcelony rozważa transfer Viniciusa. To byłby hit

Manchester City jest jedną z drużyn, które rozważają transfer Viniciusa Juniora. Jak poinformował Ekrem Konur, odejście Brazylijczyka z Realu Madryt jest możliwe nawet zimą.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Guardiola i jego Man City w grze o transfer Viniciusa

Pep Guardiola znów szuka wzmocnień, a jego kolejnym celem ma być Vinicius Junior. Hiszpański szkoleniowiec widzi w nim zawodnika, który może dać drużynie przewagę w kluczowych momentach sezonu. Niemniej jednak konkurencja nie jest mała, bo w grze o ten transfer jest także Chelsea. Nie można też zapomnieć o zainteresowaniu ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej.

Sytuacja Brazylijczyka w Realu Madryt jest napięta. Jego relacja z Xabim Alonso stała się tematem dyskusji po El Clasico, kiedy Vinicius bardzo emocjonalnie zareagował na zmianę. Złość, wejście prosto do tunelu i słowa o możliwym odejściu tylko podkręciły spekulacje. Gwiazdor później publicznie przeprosił, ale atmosfera wokół niego stale gęstnieje.

W Madrycie nikt nie chce go stracić, ale kontrakt skrzydłowego obowiązuje tylko do 2027 roku. Jeśli klub nie dogada się z piłkarzem przed mundialem, może stanąć przed trudną decyzją. Florentino Perez chciałby uniknąć sytuacji, w której Vinicius odejdzie za darmo.

Manchester City pozostaje w gotowości i będzie jednym z pierwszych klubów w kolejce o podpis Viniciusa. Pytanie tylko, co zdecyduje Brazylijczyk. Według doniesień musi on pójść na ugodę w kwestii wynagrodzenia, jeśli rzeczywiście chce zostać w Realu.