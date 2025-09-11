Były piłkarz Atalanty Bergamo blisko Miedzi Legnica! [NASZ NEWS]

Choć okienko transferowe w Polsce zamknęło się 8 września, to kluby wciąż mogą podpisywać piłkarzy z kartą na ręce. Z informacji goal.pl wynika, że tak zrobi Miedź Legnica. Jak ustaliliśmy, blisko dołączenia do klubu jest były piłkarz Atalanty Bergamo!

Miedź gra coraz lepiej

Choć początek tego sezonu w przypadku Miedzi Legnica był koszmarny (cztery porażki w czterech pierwszych meczach), to od kilku kolejek klub z Dolnego Śląska spisuje się już dobrze i dźwignął się w tabeli. Dowodem lepszej dyspozycji jest choćby wygrana w poprzedniej kolejce z Wisłą Kraków, która do tego meczu szła przez 1. ligę jak burza.

Ambicje „miedziowych” są dużo wyższe niż obecna, czternasta pozycja w tabeli. Stąd też rozglądanie się jeszcze za wzmocnieniami. Bo choć okienko transferowe zamknęło się w Polsce 8 września, to kluby wciąż mogą kontraktować piłkarzy bez kontraktu.

Włosi zapłacil za niego ponad 10 mln euro

I tak właśnie ma się stać w przypadku Miedzi. Z naszych informacji wynika, że blisko dołączenia do klubu jest Lennart Czyborra, ostatnio gracz… włoskiej Genoi. To jednak nie jedyny dobry klub w karierze 26-letniego obrońcy. Czyborra ma też w CV Atalantę Bergamo, która swego czasu zapłaciła za niego 4,6 miliona euro. Generalnie włoskie kluby zapłaciły za niego w sumie ponad 10 mln euro.

Czyborra urodził się w Berlinie i tam zaczynał piłkarską karierę. Najpierw były to drużyny juniorskie Unionu, a następnie Herthy Berlin. Stamtąd trafił do Energie Cottbus U17, a następnie do Schalke 04 U19. Tam wypatrzył go holenderski Heracles Amelo, skąd trafił do wspomnianej Atalanty Bergamo. To był styczeń 2020 roku.

Pół roku później Atalanta wypożyczyła go do Genoi. Po roku został wykupiony przez ten klub za 5,5 mln euro. Od tamtego czasu był kilka razy wypożyczany (Arminia Bielefeld, Zwolle, Tirol). W lipcu skończyła mu się umowa z Genoą i szukał nowego pracodawcy.

Pokonał nawet Buffona

Jego dorobek w Serie A to 18 spotkań i 1 bramka. 17 razy wystąpił w tych rozgrywkach w barwach Genoi, a raz Atalanty. W lidze holenderskiej to 44 występy, 2 gole i 5 asyst. W lidze austriackiej 20 występów, a w Bundeslidze 4 spotkania. Był też powoływany do reprezentacji Niemiec młodszych kategorii wiekowych (od U16 do U21, uzbierał w sumie 13 występów, strzelając 1 gola).



Raz Czyborra błysnął też w Pucharze Włoch. W meczu Juventusu z Genoą (3:2), strzelił jedną z bramek pokonując samego Buffona.