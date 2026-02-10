Były gracz Sportingu Lizbona przymierzany do GKS Katowice. Teraz gra w Brazylii [NASZ NEWS]

GKS Katowice znajduje się w znakomitej formie, o czym ostatnio przekonał się Widzew Łódź. Klub ze Śląska maszeruje w górę tabeli, a nie powiedział też ostatniego słowa na rynku transferowym. Z naszych infromacji wynika, że w klubie pojawił się temat byłego gracza Sportingu Lizbona.

News Images LTD/Alamy Na zdjęciu: Tobias Figueiredo

Nowak i Górak prowadzą klub w górę

Na ławce trenerskiej Rafał Górak, a na boisku Bartosz Nowak. To recepta GKS Katowice na sukces. I choć duża część jesieni w wykonaniu GieKSy była trudna, to już jej końcówka, a także początek rundy wiosennej przyniosły zupełną zmianę nastrojów.

GKS wygrał oba mecze po wznowieniu rozgrywek, a równie dobre wieście nadeszły niedawno z gabinetów, bo za takie trzeba uznać przedłużenie kontraktu z liderem drużyny, Bartoszem Nowakiem.

Być może to jednak nie koniec ruchów transferowych klubu z Katowic. GieKSa od dłuższego czasu szuka środkowego obrońcy. Prowadziła w tej sprawie rozmowy na kilku kierunkach, jak choćby z piłkarzem z Norwegii, a także zawodnikiem występującym w lidze rumuńskiej, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Dwa puchary ze Sportingiem

Teraz, jak wynika z naszych informacji, na Nowej Bukowej pojawił się temat środkowego obrońcy z Portugalii. To 32-letni Tobias Figueiredo, wychowanek Sportingu Lizbona, z którym wywalczył Puchar Portugalii (2015) i Superpuchar (2018).

W barwach Sportingu Figueiredo zagrał 30 meczów, w których strzelił 4 gole. Z Portugalii wyjechał do Anglii, gdzie reprezentował barwy Nottingham Forrest i Hull City. To właśnie w barwach tego pierwszego zespołu zaliczył najwięcej meczów w karierze, bo 122 (3 gole, 1 asysta w Championship).

Ostatnio Figueiredo grał w Brazylii, w Fortalezie, Criciumie i Athletico Paranaense. Wcześniej występował także w reprezentacji Portugalii młodszych kategorii wiekowych (w sumie 62 występy od U15 do U21), reprezentował także Portugalię na igrzyskach olimpijskich w 2016 roku w Rio de Janeiro. Jego kontrakt z Fortalezą obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku.