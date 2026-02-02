Dobra wiadomość dla kibiców. GKS Katowice dopiął istotną sprawę

19:44, 2. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / GKS Katowice

Bartosz Nowak to obecnie kluczowa postać w GKS-ie Katowice. Tymczasem klub przekazał za pośrednictwem swoich mediów ważny komunikat dotyczący przyszłości piłkarza.

Bartosz Nowak
fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Nowak

Bartosz Nowak na dłużej w GKS-ie Katowice

Bartosz Nowak został zawodnikiem GKS-u Katowice w lipcu 2024 roku i praktycznie z marszu stał się pierwszoplanową postacią Trójkolorowych. Zawodnik związał się wówczas z klubem z Katowic kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2027 roku. Tymczasem klub opublikował ważną wiadomość w kontekście przyszłości piłkarza.

„Bardzo miło nam poinformować, że Bartosz Nowak związał się z GKS-em Katowice na kolejne trzy lata. Nowy kontrakt Bartosza Nowaka będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku. Bardzo się cieszymy, że zawodnik pozostaje w naszym klubie na kolejne lata i nadal będzie reprezentował żółto-zielono-czarne barwy” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej GKS-u.

32-letni zawodnik w tym sezonie wystąpił jak dotąd w 21 spotkaniach. Zdobył w nich 11 bramek oraz zanotował osiem asyst. Na boisku Nowak spędził jak dotąd blisko 1900 minut. Okazję do poprawy tego bilansu piłkarz będzie miał już w niedzielę.

GKS w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzy się w roli gospodarza z Widzewem Łódź. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Do skutku nie dojdzie natomiast środowa potyczka katowiczan z Jagiellonią Białystok. Na wniosek obu klubów mecz został przełożony decyzją Ekstraklasy S.A. Komunikat dotyczący nowego terminu rozegrania spotkania ma pojawić się wkrótce.

