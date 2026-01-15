Były gracz AS Monaco oferowany Widzewowi. Grał w trzech z pięciu topowych lig [NASZ NEWS]

Widzew jest bardzo aktywny na transferowym rynku. Łodzianie mają swoich upatrzonych piłkarzy, dostają też różne propozycje. Jedna z najnowszych dotyczy Francuza z przeszłością w Ligue 1.

Pixsell/Alamy Na zdjęciu: Ronael Pierre-Gabriel

O Widzewie robi się głośno

Ofensywa transferowa Widzewa nie przechodzi bez echa również poza granicami kraju. Łodzianie powoli zyskują na rynku pozycję klubu, na który warto zwrócić uwagę ze względu na ambicje i możliwości finansowe.

O Widzewie sporo się pisze na przykład w Norwegii, a to w związku ze staraniami łodzian o Emila Kornviga. O tym piłkarzu rozmawialiśmy między innymi z byłym graczem SK Brann Bergen.

Widzew ma swoje listy piłkarzy, których wyselekcjonował, ale dostaje też propozycje od agentów. To naturalne, tak się dzieje w każdym klubie. Z naszych informacji wynika, że właśnie takim graczem, zgłoszonym do Widzewa, jest Ronael Pierre-Gabriel.

Grał w trzech z pięciu topowych lig

To 27-letni gracz z Francji, choć jego korzenie sięgają Martyniki. Ten prawy obrońca (ale może też grać na lewej stronie i w środku defensywy) jest obecnie piłkarzem Dinamo Zagrzeb, z którym sięgnął po tytuł mistrza Chorwacji i puchar kraju. Grał też w fazie grupowej Ligi Mistrzów z tym zespołem (8 meczów, 6 w podstawowym składzie).

Gabriel ma bogate CV, obejmujące kilka lig. Karierę zaczynał w St.-Etienne, grał też między innymi w AS Monaco (zapłaciło za niego 6 mln euro), niemickim Mainz (transfer za 5,5 mln euro), Breście, Strasbourgu czy Espanyolu.

Czyli, zaliczył trzy z pięciu topowych lig. Najbardziej okazały dorobek ma z Ligue 1. Rozegrał tam 124 mecze, strzelił bramkę i zaliczył dwie asysty. W Bundeslidze i lidze hiszpańskiej zagrał po osiem razy.

Transfer do Turcji właśnie upadł

Do Dinama dołączył latem 2024 roku. Jego umowa kończy się latem, choć klub ma możlwość przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy. Portal Transfermarkt wycenia go na 2,5 mln euro. Ostatnio był blisko transferu do Turcji, ale ostatnie doniesienia wskazują, że nie zdecydował się jednak na podpisanie tam kontraktu.

W przeszłości grał w reprezentacji Francji młodszych kategorii wiekowych.