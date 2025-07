Bułka odszedł z Nicei do Neom. Ekspert zdradził powód transferu

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Nicea złamała obietnicę. Dlatego Bułka zdecydował się odejść

Marcin Bułka zdecydował się na niespodziewaną zmianę klubu. Choć o transferze reprezentanta Polski mówiono od dłuższego czasu, to mało kto wyobrażał sobie, że opuści Europę. W przeszłości łączono go z wielkimi markami jak Manchester United czy AC Milan. Pojawiły się również plotki na temat przeprowadzki do beniaminka Premier League, czyli Sunderlandu.

Ostatecznie golkiper związał się kontraktem z saudyjskim Neom SC. W rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty o powodach zmiany klubu opowiedział dziennikarz Jean-Philippe Audoly. Francuski ekspert zdradził, że Nicea złamała obietnicę daną Bułce.

– Ubiegły sezon był dla Marcina dość trudny, co niestety pomogło w akceptacji jego transferu wśród kibiców w Nicei. Pomimo bycia prawdziwym liderem zespołu, zdecydowanie spisał się gorzej niż w poprzednich latach – powiedział Jean-Philippe Audoly.

– Dodatkowo, klubowi nie udało się dojść do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu: latem 2024 roku zarząd OGC Nice rzekomo obiecał mu ogromną podwyżkę, ale ostatecznie zaoferował mniej. Prawdopodobnie nie pomogło mu to skupić się na boisku i skłoniło go do jak najszybszego odejścia – dodał w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty.

Bułka spędził w Nicei cztery lata, trafiając do klubu latem 2021 roku z Paris Saint-Germain. Łącznie rozegrał 89 spotkań, w których 30 razy zachował czyste konto.