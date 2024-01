Newcastle United może być zmuszone do sprzedaży jednej z gwiazd, by zrównoważyć finansowe fair play. Jednym z graczy, którzy wzbudzają największe zainteresowanie, jest Bruno Guimaraes. Do listy adoratorów trzeba dopisać Paris Saint-Germain; Francuzi chcą w zimie zakontraktować środkowego pomocnika.