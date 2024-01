Za nieco ponad tydzień oficjalnie wystartuje inicjatywa "Inspired by KM", która ma na celu wsparcie 98 dzieci. Matka Kyliana Mbappe przyznała, że zagroziła synowi, że jeżeli nie odda na ten cel 30 procent swoich przychodów, ta nie zamierza się angażować w projekt.

Niebawem wystartuje projekt “Inspired by KM”

Matka Kyliana Mbappe przyznała, że oczekuje od swojego syna co najmniej 30 procent pensji na tę inicjatywę

Hiszpańskie media spekulują, że to może mieć znaczny wpływ na decyzje zawodowe kapitana reprezentacji Francji

“Powiedziałam, że albo przeznaczysz na to 30 procent pensji, albo lecę na wakacje na Malediwy”

Kolejne okienko transferowe to i kolejny odcinek niekończącej się sagi o przyszłości Kyliana Mbappe. Obecny kontrakt wiąże kapitana reprezentacji Francji z Paris Saint-Germain tylko do końca tego sezonu. Nasser Al-Khelaifi podkreśla, że jest spokojny o pozostanie swojego gwiazdora na Parc des Princes. Jednocześnie o usługi 25-latka zabiega też Real Madryt. Hiszpańskie media podkreślały ostatnio, że choć część zarządu wyżej stawia możliwość sprowadzenia Victora Osimhena, Florentino Perez ma “obsesję” na punkcie Mbappe.

20 stycznia, a zatem za nieco ponad tydzień, wystartuje inicjatywa “Inspired by KM”. Ma ona pomóc 98 dzieciom w realizacji ich życiowych projektów. Koncentruje się na czterech wartościach: uczeniu się, zrozumieniu, dzieleniu się i przekazywaniu. Choć to, rzecz jasna, piłkarz, sygnuje ów projekt swymi inicjałami, za pomysłem stoi matka Francuza.

– Powiedziałam mu: nie zejdę poniżej 30 procent [jego pensji – przyp. PP]! Przejdę na emeryturę i zrobię to, co każdy: polecę na wakacje na Malediwy, ale nie będę dla ciebie pracować [jeżeli nie przeznaczysz wspomnianej kwoty – przyp. PP]. Najpierw zaproponowałam, by na ten projekt poszła połowa jego pensji, ale zakończyliśmy negocjacje na 30 procentach – powiedziała żartobliwie Fayza Lamari.

Hiszpańskie Marca oraz Sport podkreślają, że takie zaangażowanie w projekt z pewnością może odbić się na decyzjach zawodowych gracza. W ostatnich dniach 25-latek podkreślał, że nie wie jeszcze, gdzie zamierza długofalowo kontynuować karierę.

Mbappe w tym sezonie wystąpił w 24 spotkaniach dla PSG we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 25 bramek i trzy asysty.

