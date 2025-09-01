Bruno Fernandes wybrał kierunek transferu. Man Utd straci gwiazdę?

Bruno Fernandes jest otwarty na odejście z Manchesteru United. Jak poinformował serwis CaughtOffside, gwiazdor byłby skłonny przenieść się do MLS.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes otwarty na transfer do MLS

Kontrakt Portugalczyka obowiązuje do 2027 roku, ale według doniesień zza kulis pomocnik coraz poważniej rozważa zmianę otoczenia. CaughtOffside informuje, że Bruno Fernandes chętnie podjąłby się nowego wyzwania w amerykańskiej MLS.

Jeszcze na początku roku odrzucił gigantyczną ofertę Al Hilal. Saudyjczycy oferowali Manchesterowi United około 100 milionów funtów, a samemu zawodnikowi pensję rzędu 700 tysięcy tygodniowo. Po rozmowach z władzami klubu Fernandes zdecydował się jednak zostać i walczyć o trofea na Old Trafford.

Latem zainteresowanie Saudyjczyków wróciło. Tym razem do gry wkroczyło Al Ittihad, które prowadził rozmowy z przedstawicielami piłkarza. Z informacji CaughtOffside wynika, że Portugalczyk był otwarty na taki transfer, a jego agenci domagali się kontraktu wartego 40 milionów euro rocznie. Finalnie porozumienia jednak nie osiągnięto.

Dla United strata Fernandesa byłaby ogromnym ciosem. To kluczowy zawodnik drużyny, ale klub może stanąć przed dylematem. Portugalczyk zbliża się do trzydziestki i niewykluczone, że to jedna z ostatnich okazji, by zarobić na jego sprzedaży. Jeśli dodatkowo piłkarz nie jest już w pełni przekonany do dalszej gry w Anglii, temat jego odejścia może wrócić szybciej, niż się wydaje.