Al-Hilal kusi milionami. Kapitan Manchesteru United w szoku?

Saudyjski gigant rusza po lidera United. Gra toczy się o fortunę

Bruno Fernandes to zawodnik, który ma kontrakt ważny z Manchesterem United do końca czerwca 2027 roku. Ofensywny pomocnik w ostatnim czasie należało do kluczowych postaci Czerwonych Diabłów. Niewykluczone jednak, że niebawem piłkarz zmieni pracodawcę. Interesujące wieści przekazał Fichajes.net.

Źródło podało, że reprezentant Portugalii może wylądować w Al-Hilal. Klub z Arabii Saudyjskiej jest gotowy przeznaczyć na transakcję z udziałem zawodnika 95 milionów euro. Ta suma ma przekonać działaczy klubu z Old Trafford do sprzedaży zawodnika. Sam zawodnik też nie mógłby narzekać na zarobki.

Al-Hillal jest do tego stopnia zdeterminowane, aby pozyskać Bruno Fernandesa, że może zawodnikowi zaproponować oszałamiające warunki na poziomie 25 milionów euro netto za każdy sezon. Portugalczyk w przypadku przyjęcia propozycji stałby się zatem jednym z najlepiej opłacanych zawodników na świecie.

Bruno Fernandes jeszcze żadnej decyzji nie podjął, zaznacza Fichajes.net. Chociaż oferta ze strony Al-Hilal zrobiła wrażenie na otoczeniu piłkarza. 78-krotny reprezentant Portugalii ma za sobą sezon, w którym wystąpił w 57 meczach. Portugalczyk strzelił w nich 19 spotkań i 10 asyst.

Man Utd zakończył ostatni sezon w Premier League na 15. pozycji. Tym samym w kolejnej kampanii ekipa Rubena Amorima nie zagra w europejskich pucharach.

