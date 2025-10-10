Bruno Fernandes przeniesie się do Arabii Saudyjskiej? Podjął decyzję

Bruno Fernandes czuje się bardzo szczęśliwy w Manchesterze United i nie myśli o przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej, mimo perspektywy ogromnych zarobków na Bliskim Wschodzie - czytamy w najnowszym wydaniu brytyjskiej gazety Daily Express.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United zatrzyma Bruno Fernandesa

Bruno Fernandes od dawna znajduje się na liście życzeń największych klubów z Arabii Saudyjskiej, które od miesięcy próbują skusić go do przeprowadzki na Bliski Wschód. Saudyjskie zespoły, dysponujące ogromnymi budżetami, są gotowe zaoferować Portugalczykowi kontrakt, który uczyniłby go jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy na świecie. Sam zawodnik, jak wynika z najnowszych doniesień brytyjskich mediów, nie zamierza jednak opuszczać Manchesteru United. Fernandes wciąż czuje się ważną częścią drużyny i planuje kontynuować swoją karierę na Old Trafford.

W ostatnim czasie stacja radiowa „talkSPORT” poinformowała, że Bruno Fernandes nie opuści Manchesteru United w nadchodzącym zimowym okienku transferowym. Z kolei dziennik „Daily Express” przekazał, iż 31-letni pomocnik nie rozważa wyjazdu do Arabii Saudyjskiej nawet po zakończeniu sezonu 2025/2026. Według źródeł zbliżonych do klubu, Portugalczyk jest w pełni zadowolony z życia oraz gry w Anglii, gdzie pełni funkcję kapitana ekipy Czerwonych Diabłów. Fernandes ciągle ma ambicje, by zdobywać trofea z United i pomóc swojej drużynie wrócić na szczyt w Premier League.

Bruno Fernandes trafił do Manchesteru United w styczniu 2020 roku ze Sportingu Lizbona i już na początku swojej przygody na Wyspach Brytyjskich stał się jednym z kluczowych zawodników zespołu Red Devils. Jego atutami są technika, wizja gry oraz bramkostrzelność, co sprawiło, że szybko zyskał status lidera w szatni i ulubieńca kibiców. Od momentu debiutu strzelił 100 goli oraz zanotował 86 asyst, wielokrotnie ratując drużynę w trudnych momentach. Fernandes jest również reprezentantem Portugalii, z którą występował na mistrzostwach świata i Europy. Wszystko wskazuje na to, że pobyt 31-latka na Old Trafford potrwa jeszcze długo. Kontrakt między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.