Manchester United zatrzyma gwiazdę. Zimowy transfer wykluczony

Manchester United w zimowym okienku nie straci swojego najlepszego zawodnika. Bruno Fernandes nie zmieni barw już w styczniu, o czym przekonuje talkSPORT.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Casemiro, Bruno Fernandes i Amad Diallo (Manchester United - Sunderland)

Manchester United nie musi obawiać się kolejnego okienka

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Bruno Fernandes? Przyszłość reprezentanta Portugalii od dłuższego czasu jest tematem spekulacji. Manchester United nie chce tracić swojej największej gwiazdy, ale jednocześnie jest świadomy potencjalnego zarobku. Kapitan Czerwonych Diabłów ciągle zastanawia się nad zmianą klubowych barw.

Kluby z Arabii Saudyjskiej naciskają na 31-latka i kuszą go wręcz astronomicznymi zarobkami. Chociaż początkowo wydawało się, że były zawodnik Sportingu może opuścić Old Trafford wyłącznie w letnim okienku, a więc przed sezonem lub po zakończeniu rozgrywek, to od dłuższego czasu media sugerują zimowy transfer Portugalczyka.

Jednak wszystko wskazuje na to, że Manchester United i Bruno FErnades zamierzają kontynuować współpracę przynajmniej do 30 czerwca. Jak twierdzi talkSPORT, najlepszy gracz 20-krotnych mistrzów Anglii odrzuca możliwość przeprowadzki już w styczniu. Jego obecny kontrakt obowiązuje do koca sezonu 2026/27.