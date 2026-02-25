Tak Real zagra w hicie LM. Arbeloa otrzymał rozwiązanie problemu

Real Madryt - Benfica to rewanżowy mecz 1/16 finału Ligi Mistrzów. Znamy przewidywane składy na spotkanie na Santiago Bernabeu.

Real – Benfica: gospodarze bez Mbappe

Już o 21.00 sędzia Slavko Vincić da sygnał do rozpoczęcia spotkania Real MadrytBenfica. Gospodarze są faworytem tego pojedynku, nawet jeżeli przyjdzie im zagrać bez największej gwiazdy. Alvaro Arbeloa ogłosił kadrę na hitowy pojedynek, a na liście powołanych zabrakło Kyliana Mbappe. W ten sposób Hiszpan otrzymał rozwiązanie nurtującego go problemu.

Jaką jedenastkę wystawi szkoleniowiec Królewskich? Do tej pory Arbeloa miał wahać się pomiędzy Mbappe i Gonzalo Garcíą. Nieobecność francuskiego napastnika oznacza, że w podstawowym składzie obejrzymy wychowanka Los Blancos. 21-latek stworzy ofensywny duet z Viniciusem Juniorem.

Real do rewanżowgo starcia przystąpi nie tylko bez Mbappe. W kadrze madrytczyków brakuje kilku wielkich nazwisk. Łącznie pięciu graczy zmaga się z urazami.

Real – Benfica: przewidywane składy

Real Madryt: Thibaut Courtois – Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Trent Alexander-Arnold – Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Federico Valverde – Vinícius Júnior, Gonzalo García

Benfica: Anatolij Trubin – Amar Dedić, Nicolas Otamendi, Tomas Araújo, Samuel Dahl – Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro – Dodi Lukébakio, Heorhij Sudakow, Andreas Schjelderup – Vangelis Pavlidis

