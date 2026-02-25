PSG awansowało do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Rywale postraszyli giganta [WIDEO]

Paris Saint-Germain zremisowało z AS Monaco (2:2) i awansowało do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W dwumeczu paryżanie pokonali ligowego rywala 5:4.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: PSG - AS Monaco

Paryżanie wydarli awans

Paris Saint-Germain w zeszłym tygodniu wygrało na wyjeździe z AS Monaco (3:2) w pierwszym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. Paryżanie przegrywali już dwoma bramkami, ale zdołali odwrócić losy spotkania i wywieźć cenne zwycięstwo. Decydującego gola w drugiej połowie strzelił Desire Doue. Gospodarze grali przez niemal 45 minut w osłabieniu po czerwonej kartce Aleksandra Golovina.

Pierwsza połowa spotkania na Parc des Princes nie przyniosła zbyt wielu emocji, ale tuż przed przerwą Monaco objęło prowadzenie. Bramkę dla gości zdobył Maghnes Akliouche. 24-letni pomocnik świetnie odnalazł się w polu karnym i płaskim strzałem pokonał bramkarza PSG.

Po przerwie PSG podkręciło tempo i nie zamierzało odpuszczać ligowym rywalom. W 60. minucie do wyrównania doprowadził Marquinhos, któremu asystował Doue. Zaledwie sześć minut później zza pola karnego uderzył Achraf Hakimi, a piłka po dobitce Khvichy Kvaratskhelii wylądowała w siatce. W doliczonym czasie gry gola strzelił Jordan Teze i Monaco zdołało zremisować w stolicy Francji (2:2). Z awansu do 1/8 finału LM po końcowym gwizdku cieszyli się paryżanie.

PSG – AS Monaco 2:2 (0:1) – (5:4 w dwumeczu)

0:1 Maghnes Akliouche 45′

1:1 Marquinhos 60′

2:1 Khvicha Kvaratskhelia 66′

2:2 Jordan Teze 90+1′