Bramkarz Realu może odejść. Inter przygotowuje ofertę

Inter rozważa transfer Andrija Łunina. Jak podaje serwis Defensa Central, skauci Nerazzurrich obserwowali golkipera Realu Madryt podczas meczu Ligi Mistrzów z Olympiakosem.

Jose Miguel Fernandez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Inter szuka następcy Yanna Sommera

Podczas ostatniego spotkania Ligi Mistrzów z Olympiakosem między słupkami Realu Madryt wystąpił Andrij Łunin, ponieważ Thibaut Courtois był niedysponowany. Pomimo trzech straconych goli, ukraiński golkiper wykazał się kilkoma dobrymi interwencjami.

Inter Mediolan chce wzmocnić tę pozycję. Yann Sommer ma już 36 lat, a jego forma wzbudza wątpliwości wśród działaczy Nerazzurrich. Włoski gigant początkowo rozważał pozyskanie Mike’a Maignana, jednak bramkarz AC Milan ma wysokie wymagania finansowe i przyciąga uwagę klubów Premier League.

Łunin jest obecnie rezerwowym golkiperem Królewskich, natomiast Inter może zaoferować 26-latkowi szansę na regularną grę. Według doniesień klub może zaproponować Realowi około 10-12 milionów euro w letnim okienku transferowym.

Kontrakt Ukraińca z Los Blancos obowiązuje do 2030 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 18 milionów euro. Na Santiago Bernabeu trafił w 2018 roku, jednak na początku przez kilka lat był wypożyczony do różnych hiszpańskich zespołów, m.in. Leganes czy Realu Valladolid.

