IMAGO/Laci Perenyi Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Manuel Neuer wraca do zdrowia i będzie numerem jeden u Thomasa Tuchela

Bayern starał się sprowadzić zmiennika dla swojego kluczowego piłkarza

Plan ten został niespodziewanie porzucony

Bayern zmarnował czas. Tuchel nie dostanie zmiennika Neuera

Bayern na pozycji bramkarz ma jednego z lepszych fachowców na tej pozycji. Między słupkami monachijczyków stoi Manuel Neuer. Mistrz Niemiec próbując zakontraktować nowego golkipera, szukał zatem jedynie zmiennika dla swojego weterana.

W Bawarii wytypowano kilkunastu kandydatów do bycia zmiennikiem Neuera. Bayern nie sprowadził jednak nikogo w miejsce sprzedanego do Interu Yanna Sommera. Nakłoniło to monachijczyków do zaskakującej decyzji.

Bild informuje, że zmiennikiem Neuera będzie Sven Ulreich. Bayern docenia tego golkipera. Wobec tego klub koncentruj się już na zakontraktowaniu bramkarza, który byłby numerem trzy w hierarchii.

Czytaj także: Liverpool ma coraz mniej opcji. Znów interesuje się graczem Bayernu