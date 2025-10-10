Xabi Alonso robi porządki. Pięciu piłkarzy może odejść z Realu

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Oni mogą opuścić Real Madryt. Alonso przygotował listę

Real Madryt stoi przed koniecznością przeprowadzenia rewolucji kadrowej. Klub z Santiago Bernabeu dysponuje aktualnie zbyt szeroką kadrą, co powoduje problemy z zapewnieniem wszystkim zawodnikom odpowiedniej liczby minut. Dlatego też działacze Królewskich planują w nadchodzących okienkach transferowych rozstać się z kilkoma piłkarzami, aby odświeżyć zespół i ustabilizować sytuację kadrową. Jak informuje w piątkowe popołudnie hiszpański portal „Fichajes.net”, trener Xabi Alonso, który niedawno objął stanowisko szkoleniowca Realu, przygotował już listę pięciu zawodników, którzy najprawdopodobniej będą zmuszeni poszukać sobie nowych klubów.

W planach nowego menedżera podobno nie znajduje się Brahim Diaz, który mimo przebłysków formy, ostatecznie nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Bliski odejścia z Madrytu jest również David Alaba – kontrakt doświadczonego Austriaka wygasa wraz z końcem sezonu i zapewne nie zostanie przedłużony. Kolejne nazwisko na liście to Endrick, który zimą może trafić na wypożyczenie, by regularnie grać. Niepewni swojej przyszłości rzekomo pozostają także Ferland Mendy oraz Raul Asencio. Francuz może odejść definitywnie, natomiast w przypadku młodego stopera bardziej prawdopodobny wydaje się czasowy transfer do jednego z zespołów La Ligi.

Początek kampanii 2025/2026 w wykonaniu Realu Madryt można uznać za bardzo udany. Ekipa Los Blancos z dorobkiem 21 oczek zajmuje pozycję lidera tabeli hiszpańskiej ekstraklasy, prezentując solidną formę. W Lidze Mistrzów również idzie jak burza – pokonała Olympique Marsylia 2:1 oraz Kajrat Ałmaty aż 5:0, co dało jej komplet punktów po dwóch kolejkach. Jedyną rysą na niemal perfekcyjnym starcie jest dotkliwa porażka 2:5 w derbach Madrytu z Atletico. Pomimo tej wpadki, drużyna Xabiego Alonso jest w dobrej dyspozycji i wygląda na to, że w obecnym sezonie będzie liczyć się do końca w walce o wszystkie trofea.