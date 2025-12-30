Real może stracić kluczowego piłkarza. Premier League czai się w tle

17:45, 30. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  GiveMeSport

Trent Alexander-Arnold niewykluczone, że wkrótce zmieni barwy klubowe. GiveMeSport podało, że trzy ekipy z Premier League są zainteresowane pozyskaniem piłkarza.

Trent Alexander-Arnold
fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold na celowniku trzech klubów Premier League

Trent Alexander-Arnold może według medialnych doniesień pożegnać się z Realem Madryt. Serwis internetowy GiveMeSport przekazał, że trzy konkretne kluby wykazują zainteresowanie piłkarzem.

Źródło podało, że Newcastle United, Manchester City oraz Manchester United monitorują sytuację zawodnika. Gdyby ewentualna transakcja z udziałem piłkarza miała dojść do skutku, to jej wartość mogłaby oscylować w granicach 40 milionów euro.

34-krotny reprezentant Anglii trafił do giganta La Liga latem tego roku. Real Madryt na transakcję z udziałem zawodnika wyłożył 10 milionów euro. Aktualnie piłkarz leczy kontuzję i na boisko ma wrócić mniej więcej w lutym.

Alexander-Arnold w tej kampanii wystąpił jak na razie w 16 spotkaniach, notując w nich trzy kluczowe podania. Na boisku Anglik spędził blisko 900 minut. Aktualnie rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 70 milionów euro.

Ekipa z Madrytu plasuje się na drugiej pozycji w tabeli, legitymując się bilansem 42 punktów. Do lidera FC Barcelony traci cztery oczka. Tymczasem do ligowego grania stołeczna drużyna wróci 4 stycznia. Zmierzy się wówczas z Betisem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:15. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca 2025 roku. Wówczas górą byli Andaluzyjczycy, którzy wygrali jednym trafieniem (2:1).

