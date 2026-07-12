Borussia znalazła następcę gwiazdy. 18 asyst w poprzednim sezonie

15:37, 12. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Patrick Berger

Borussia Dortmund jest o krok od pozyskania następcy Juliana Brandta. Kto dołączy do ekipy z Signal Iduna Park? Patrick Berger ujawnia nazwisko celu transferowego BVB.

Konstantinos Karetsas
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Raymond Davies/ Alamy Na zdjęciu: Konstantinos Karetsas

Borussia chce 18-latka

Po zakończeniu sezonu 2025/26 Borussia Dortmund pożegnała kilku zawodników. Z Signal Iduna Park rozstali się między innymi Salih Özcan, Niklas Süle i Julian Brandt. Największą strata dla wicemistrzów Niemiec było odejście ostatniego z wymienionych piłkarzy.

Kto zastąpi 48-krotnego reprezentanta Die Mannschaft? Borussia już znalazła następcę dotychczasowej gwiazdy. BVB chce sprowadzić zaledwie 18-letniego pomocnika KRC Genk. W letnim okienku transferowym do Bundesligi ma przenieść się Konstantinos Karetsas, o czym informuje Patrick Berger.

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Grek to wychowanek ekipy Blauw-Witm, czyli Niebiesko-Białych. W minionych rozgrywkach Karetsas zapisał na swoim koncie 49 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zaliczył aż 18 asyst. Jego łączny dorobek dla zespołu z Genku to 92 mecze, sześć goli i 23 ostatnie podania.

Borussia będzie musiała przeznaczyć 35 milionów euro na ten transfer. Sprzedaż Karima Adeyemiego do Barcelony ma przyspieszyć finalizację ruchu z udziałem reprezentanta Grecji.

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