Borussia Dortmund w szoku. Gwiazdor zmienił zdanie, a Real zaciera ręce

Borussia Dortmund i Nico Schlotterbeck byli już dogadani w sprawie nowego kontraktu. Jak donosi Sky Sport, nagle obrońca zmienił zdanie. Okazuje się, że nie ma zamiaru przedłużyć umowy.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund przez ostatnie miesiące starała się zrobić wszystko, co w jej mocy, żeby zatrzymać kluczowego piłkarza. Zarząd sięgnął głęboko do portfela, żeby Nico Schlotterbeck poczuł się doceniony i został w klubie. Obecna umowa obowiązuje tylko do czerwca 2027 roku. Przez to nie brakowało doniesień o możliwym transferze do Realu Madryt czy nawet FC Barcelony.

Jeszcze kilka dni temu wszystko zmierzało do szczęśliwego zakończenia. Schlotterbeck przystał na propozycję klubu o wartości 14 milionów euro za sezon. Nowy kontrakt miał być ważny do czerwca 2031 roku z klauzulą odstępnego na poziomie 60 mln euro.

Dokumenty były przygotowane, a finalizacja miała nastąpić od razu po przerwie reprezentacyjnej. Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że do niej nie dojdzie. Sky Sport Deutschland informuje, że Schlotterbeck wycofał się z porozumienia i nie podpisze kontraktu.

Trudno powiedzieć, czy decyzja obrońcy jest ostateczna. Natomiast z całą pewnością Real Madryt odzyskał nadzieje na transfer piłkarza. Plotki o możliwym dołączeniu do Królewskich przez długi czas pojawiały się w hiszpańskich mediach. Tym bardziej że David Alaba i Antonio Rudiger prawdopodobnie opuszczą Bernabeu po zakończeniu sezonu.

Schlotterbeck jest związany z Borussią od lipca 2022 roku. Wcześniej grał m.in. w Unionie Berlin i Freiburgu. Dla zespołu z Signal Iduna Park rozegrał 154 spotkania, strzelił 10 bramek i zanotował 18 asyst.