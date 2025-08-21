Borussia Dortmund szykuje transfer. Napastnik blisko niemieckiego klubu

Borussia Dortmund od dłuższego czasu szukała nowego napastnika. Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sports" ujawnił, że blisko transferu do niemieckiego klubu jest Fabio Silva z Wolverhampton.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Fabio Silva na celowniku Borussii Dortmund

Borussia Dortmund nie poczyniła latem spektakularnych ruchów transferowych, ale w klubie z Signal Iduna Park zasługują na uwagę transfery Jobe’a Bellinghama z Sunderlandu oraz obrońcy Yana Couto, który został wykupiony z Manchesteru City za 20 milionów euro.

Sezon 2025/2026 drużyna prowadzona przez Niko Kovaca rozpoczęła od wyjazdowego zwycięstwa nad Rot-Weiss Essen w Pucharze Niemiec. Jedyną bramkę w spotkaniu, która zapewniła drużynie awans do kolejnej rundy, zdobył Serhou Guirassy. Gwinejski napastnik może wkrótce otrzymać partnera w ataku.

Według informacji Floriana Plettenberga, władze klubu z Zagłębia Ruhry i Fabio Silva osiągnęli już pełne porozumienie w sprawie kontraktu obowiązującego do 2030 roku. Portugalczyk jest gotowy do podpisania umowy, a wszystkie formalności po stronie zawodnika zostały już ustalone. 23-letni napastnik wkrótce przejdzie standardowe badania medyczne. Teraz Wolverhampton musi wyrazić zgodę na przeprowadzkę Portugalczyka do 1. Bundesligi.

🚨⚫️🟡 BREAKING | Understand Fábio #Silva and Borussia Dortmund now have a total verbal agreement in place over a contract until 2030 — all done on the player’s side.



Wolverhampton are now in direct negotiations with Dortmund. 23 y/o striker is ready for his medical. Now up to… pic.twitter.com/V5keERmbcO — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 21, 2025

Silva trafił do Wolverhampton w 2020 roku z FC Porto, a w kolejnych latach był wypożyczany m.in. do Anderlechtu Bruksela i PSV Eindhoven. W poprzednim sezonie reprezentował barwy Las Palmas, gdzie w 25 meczach zdobył 10 bramek. Dobra forma Portugalczyka w Hiszpanii przyciągnęła uwagę Borussii Dortmund, która szukała alternatywy dla Serhou Guirassy’ego w linii ataku.