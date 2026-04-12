Borussia Dortmund poluje na skrzydłowego z Ligue 1. Ciekawy transfer na horyzoncie

Borussia Dortmund umieściła na liście życzeń Diego Moreirę z RC Strasbourg - ujawnia Florian Plettenberg z "Bildu". 21-letni Belg będzie latem dostępny za około 40 milionów euro.

Diego Moreira na celowniku Borussii Dortmund

Borussia Dortmund ma już tylko matematyczne szanse na zdobycie mistrzostwa Niemiec w obecnym sezonie. W 28. kolejce piłkarze BVB przegrali na własnym stadionie z Bayerem Leverkusen (0:1). Dla dortmundczyków była to dopiero druga ligowa porażka na Signal Iduna Park.

W klubie coraz wyraźniej widać, że uwaga zaczyna przesuwać się w stronę nadchodzącego okna transferowego. Nowym dyrektorem sportowym został Ole Book, który pracuje już nad listą potencjalnych wzmocnień. Jednym z nazwisk, które znalazły się na radarze Borussii, jest Diego Moreira z RC Strasbourg.

21-letni Belg od momentu przenosin z Chelsea do Francji w 2024 roku prezentuje wysoką formę. W trwającym sezonie rozegrał 34 spotkania, w których zdobył cztery bramki i zanotował siedem asyst. We wrześniu Moreira zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Belgii, dla której rozegrał już dwa spotkania. Zawodnik jest także łączony z dwoma włoskimi klubami – Milanem oraz Romą.

Według doniesień medialnych, skrzydłowy może być dostępny za kwotę od 30 do 40 milionów euro. Co ciekawe, Chelsea nadal zachowuje istotny wpływ na przyszłość zawodnika. Londyński klub posiada bowiem korzystną klauzulę odkupu. Moreira jest związany kontraktem ze Strasbourgiem do czerwca 2029 roku, a według Transfermarkt.de jego wartość rynkowa wynosi obecnie 25 milionów euro.