Real Madryt i Liverpool muszą pogodzić się z porażką w wyścigu o rozchwytywanego obrońcę. Florian Plettenberg przekonuje, że Borussia Dortmund dopięła swego i Nico Schlotterbeck pozostanie w klubie.

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Nico Schlotterbeck i Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund - Hamburger SV)

Real i Liverpool muszą poczekać rok

Nico Schlotterbeck to jeden z tych zawodników, których przyszłość wzbudza największe emocje. Reprezentant Niemiec od dłuższego czasu jest łączony ze zmianą klubowych barw. Zainteresowanie transferem 26-latka wyrażały takie ekipy, jak Real Madryt i Liverpool. Borussia Dortmund liczyła na to, że uda jej się zatrzymać obrońcę.

Florian Plettenberg twierdzi, że wicelider Bundesligi jest o krok od realizacji swoich planów i finalizacji porozumienia z piłkarzem. Warunki nowej umowy zostały już ustalone – wszechstronny defensor zwiąże się z BVB kontraktem ważnym do 2031 roku i stanie się najlepiej zarabiającym graczem zespołu.

Do oficjalnego ogłoszenia brakuje tylko i aż podpisu wychowanka Stuttgarter Kickers i Karlsruher SC. Jednak jak przekonuje Plettenberg, Borussia „uzgodniła już wszystko z otoczeniem Nico Schlotterbecka”.

Od 2027 roku w kontrakcie będzie obowiązywała klauzula odstępnego. Wtedy do gry o transfer Niemca mogą wrócić wspomniani wcześniej giganci, a więc Real i Liverpool.